GRINTA CREMONA VENEZIA PERDE IL SECONDO POSTO

BASKETSi infrangono a Cremona le speranze di secondo posto per Venezia: nello spareggio contro la Vanoli del ct Meo Sacchetti, l'Umana non riesce a capitalizzare il +7 del terzo quarto, regalato dal solito Watt (18 punti) e da un Bramos che eguaglia il record di triple in maglia Reyer di Drazen Dalipagic. Nel momento migliore, infatti, la difesa di Venezia non trova risposte contro Mathiang (21), Saunders (20), Ricci (14) e l'ex di turno Ruzzier, artefici del break di 18-2 che porta Cremona fino al +11 (71-60) che eguaglia lo scarto del...