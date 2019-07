Grinta Conte: «Vogliamo essere la sorpresa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI INTERMILANO «Vogliamo tornare competitivi, vogliamo tornare a dare battaglia». Antonio Conte lancia così il suo assalto al trono della Juventus. Per il suo 50esimo compleanno, che festeggia oggi, il tecnico dell'Inter avrebbe voluto probabilmente un regalo dalla società sul mercato, ma all'allenatore pugliese non manca comunque l'entusiasmo, nonostante Lukaku sembri essere ormai sfumato e la strada per Dzeko resti complessa.«Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi - ha detto Conte in un'intervista a Pptv, la...