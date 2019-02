Grinta Benetton, la cavalcata continua: Scarlets piegati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Pronta risposta del Benetton a Edimburgo e Ulster, vincitrici venerdì delle rispettive sfide e ritorno al secondo posto in classifica in compagnia proprio degli scozzesi. Il Benetton ha battuto gli Scarlets 25-19 in un match dal valore doppio, entrambe le franchigie, infatti, sono in lotta per gli stessi obiettivi e il settimo risultato utile consecutivo è arrivato al termine di un match equilibrato e sofferto. Nel primo tempo il Benetton ha fatto la partita ma ha messo troppa frenesia e anche un po' di indisciplina, il possesso...