GRINTA ARU: «POSSO ANCORA RIBALTARE IL GIRO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOIl secondo giorno di riposo del Giro d'Italia ha consentito alle squadre di fare il punto della situazione poco prima di giungere a metà del percorso che porta a Roma. Mentre in casa Mitchelton-Scott si studia la tattica per consentire alla maglia rosa Simon Yates e al secondo in classifica Esteban Chaves di guadagnare ulteriore terreno prima delle cronometro trentina di martedì prossimo, ci sono state riflessioni profonde in casa Sky e Uae, visto che il distacco in classifica generale di Chris Froome (undicesimo a 2'27) e Fabio Aru...