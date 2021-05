Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE IMPRESEDue azzurri, due ragazzi d'Italia, nati a settembre del 94, uno, Gregorio, il 5 a Carpi, l'altro, Marcell, il 26, in terre assai luntane, a El Paso, nel Texas, paese di papà marine, la mamma bresciana doc, sentono l'aria frizzante delle Olimpiadi, e fanno cose da 10. Dieci chilometri per Paltrinieri, dieci secondi per Jacobs. Dieci e lode, anzi. Perché, nel segno che è sempre l'oro di Paltrinieri, Gregorio, campione di tutto,...