Gravina: «Sul Palermo avvisaglie preoccupanti»

CONSIGLIO FIGCROMA «Mai più casi Palermo in futuro». In un consiglio federale inaridito dal caldo romano e da argomenti tecnici (nuovo regolamento Divisione calcio femminile, settore giovanile e scolastico, nuovo campionato sperimentale under 18), spiccano le parole del n.1 federale Gabriele Gravina su quella che il sindaco Orlando definisce una situazione «surreale», che rischia sempre di più di far scivolare il club rosanero in Serie D, epilogo analogo a quello che toccò lo scorso anno al Bari. Situazione alla quale guarda con grande...