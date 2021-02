GLI OBIETTIVI

ROMA Tra le prime telefonate che Gabriele Gravina ha ricevuto subito dopo la schiacciante rielezione (73,45% con il 26,25% dello sfidante Cosimo Sibilia) sulla poltrona più alta della Federcalcio c'è stata quella del Ct Roberto Mancini. I destini del presidente della Figc e della Nazionale si sono spesso intrecciati. Non è un caso che negli anni passati, al crollo dell'Italia sia seguito quello del numero uno di via Allegri. Successe ad Abete dopo il Sudafrica e a Tavecchio dopo il fallimento alle qualificazioni Mondiali. La Nazionale targata Gravina che ha ereditato Mancini (scelto durante il commissariamento di Roberto Fabbricini), invece, è tornata a splendere riportando anche l'entusiasmo dei tifosi. E poco importa che in passato ci siano state delle frizioni (vedi il caso del dt Marcello Lippi) ora conta restate in alto.

CONTRATTO

E possibilmente anche rinnovare il contratto. Intanto c'è un Europeo da giocate dove l'Italia è una delle candidate alla vittoria finale. Proprio per questo una delle prime battaglie del neo rieletto presidente è proprio quella di far sì che venga confermata la formula itinerante del torneo. Tradotto lasciare che Roma ospiti la gara inaugurale oltre le due del girone e un quarto di finale. Per far questo c'è un'altra battaglia da combattere: riportare i tifosi allo stadio. Ed è proprio uno dei punti principale del programma di Gravina che per i prossimi 4 anni reggerà il governo del calcio. Da settimane i colloqui con il Cts si sono intensificati. L'obiettivo, non per l'immediato, più realistico è di tornare a riempire gli stadi per un 25-30%. «Ci sono tutti i presupposti perché il 5 aprile, quando ci vedremo con l'Uefa e le federazioni coinvolte, si possa confermare il programma e considerare la possibilità della presenza dei tifosi» ha rimarcato Gravina. Chiaramente molto dipenderà anche dell'evoluzione dei vaccini.

UEFA E CONI

Non solo giocarlo perché come sollecita il presidente del Coni, Giovanni Malagò, l'Italia dovrebbe puntare ad una candidatura anche per risolvere l'annoso problema degli impianti. «Non solo il grande evento» rilancia Gravina che nella manica ha l'asso di un personaggio vicino allo sport (il procuratore federale Giuseppe Chiné è stato nominato capo gabinetto al Mef) su cui fare leva per sbloccare questi argomenti nell'ambito istituzionale. Il presidente Figc punta a entrare nel Recovery Fund proprio per un rilancio dell'impiantistica anche a livello di base. Quello di ieri è stato un vero e proprio plebiscito per Gravina, bravo a compattare tutte le componenti (gli arbitri non si sono accreditati al voto). In questi mesi ha lavorato per catalizzare il consenso verso di lui, cercando di stroncare i dissensi. Non a caso vuole ricomporre le spaccature. Ma vuole farlo senza compromessi, rispettando gli interessi di «tutte le componenti, senza pensare a quelli personali». Presto convocherà un'Assemblea straordinaria per dare un nuovo assetto alla governance ridistribuendo i pesi per le singole componenti. Tra le battaglie più difficili «la riforma dei campionati» ma per riuscirci «tutti devono cedere qualcosa per rendere il calcio più moderno».

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA