ROMA Da uomo forte a cui aggrapparsi nella tempesta a ritrovarsi in balìa delle onde può essere un attimo. Questione di venti. E correnti. Quelli che sta affrontando Gabriele Gravina, numero uno della Figc. Nel momento più difficile. Le istituzioni, parte degli altri sport e qualcuno all'interno del suo mondo hanno fatto capire che la direzione che il calcio vuole prendere non è la migliore. Sibillino anche il numero uno del Coni, Malagò (tra i due non c'è mai stato un grande feeling): «Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l'ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione». D'altronde provare a concludere questo campionato è un azzardo. Già, ma fondamentale per la sopravvivenza del calcio. Giusto che chi guida la federazione provi a portare la nave in porto. Ma qualcuno gli rimprovera una eccessiva esposizione che gli avrebbe creato qualche nemico in più. Soprattutto istituzionale. Riuscirsi equivarrebbe anche a mettersi in tasca un biglietto vincente della lotteria in vista delle elezioni presidenziali (chissà quando si faranno). E se non dovesse riuscirci? Perderebbe potere. E quindi voti. Insomma Gravina va al rischiatutto sapendo di giocarsi gran parte dei crediti a sua disposizione. In un momento così delicato si sarebbe aspettato più gioco di squadra da parte delle istituzioni e non una levata di scudi contro.

Eletto il 22 ottobre 2018 da subito si è distinto per capacita politiche tenendo la barra dritta rivendicando rispetto e dignità per il calcio. Soprattutto quando la serie A dava scandalo con i continui rinvii elettorali. Ha riportato soldi e consenso ad un mondo che aveva toccato il fondo dopo la mancata qualificazione al mondiale russo. In un anno e mezzo (quelli del mandato post Tavecchio) ha costruito le basi per una rielezione portando a compimento gran parte del suo programma elettorale.

L'altra faccia della medaglia, però non brilla affatto. Di nemici ne ha diversi. Non potrebbe essere altrimenti. Franchi tiratori proprio all'interno del movimento. Gli stessi che gli rimproverano di parlare troppo e un eccessivo feeling con il presidente della Lazio, Lotito. Non certo uno dei presidenti più amati della serie A. «Il campionato va concluso» ripete da settimane. Consapevole dei disastri che si creerebbero in caso di stop anticipato. Caos che i contrari sarebbero pronti a sfruttare per delegittimarlo. Si sta prendendo un rischio enorme. Tempo fa, anticipando le parole della Uefa, aveva posticipato la possibile fine anche ad ottobre. Una extrema ratio, chiaro ma fondamentale per vedere la luce. Questa è anche l'occasione per il mondo del calcio di cambiare e di cercare di entrare in una nuova fase. Una partita che non coinvolge solo il pallone ma anche chi o guida.

Emiliano Bernardini

