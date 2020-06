LA CONTESA

ROMA Proprio quando la serie A sta per tagliare il traguardo ecco l'ennesimo problema da risolvere. Torna lo spettro della quarantena. Il verbale redatto dal Comitato Tecnico Scientifico che ha ammorbidito i termini dell'isolamento non è in discussione. Il problema è che serve una norma ad hoc per essere applicato in quanto in contrasto con il decreto legge del 16 maggio che sottolinea come la quarantena precauzionale sia applicata anche ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid 19.

PARERI

Il ministro della Salute, Speranza, dopo essersi confrontato a lungo con i medici del Cts, ha dato parere favorevole in quanto uscire solo per le partite non è in contrasto con la quarantena. Di diverso avviso il ministro dello Sport, Spadafora che ritiene necessario un intervento normativo. «Cercheremo di fare il prima possibile, ma in entrambi i casi non credo possa essere efficace dal 20 giugno» ha annunciato. E già si pone in serie B il caso del Venezia che ha annunciato di avere un positivo in squadra e sabato debutta con il Pordenone: come dovrà comportarsi? La Figc, che venerdì ha incassato il parere favorevole del Cts, ha scritto al premier Conte per risolvere la questione. Non a caso nel primo comunicato congiunto con la Lega di A i ringraziamenti erano indirizzati solo al Cts e al ministro Speranza. «Giocheremo perché non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare ma il problema va risolto» ha sottolineato il numero uno Federale, Gravina. A fargli eco l'ad della Lega di A, De Siervo: «Nessun paese al mondo è così rigido sulla quarantena».

Ma come funziona la nuova quarantena? Il positivo verrà isolato. Il gruppo squadra si chiuderà in ritiro, come negli allenamenti, ma con una differenza sostanziale: potrà comunque giocare le partite di campionato. Dovrà essere negativizzato. Cosa vuol dire? Staff e calciatori la mattina della partita dovranno effettuare un test rapido (risultati in 4 ore) in modo tale da avere la certezza che a scendere in campo siano solo i giocatori sani.

PARTITE IN CHIARO

Si va verso l'intesa sulle partite in chiaro. Dazn e Img pagheranno la sesta rata: una parte consistente il 27 giugno il saldo il 20 luglio. Accordo trovato anche sulle gare da trasmettere. Ci sarebbe già il piano: Atalanta-Sassuolo, l'altra potrebbe essere Verona-Cagliari. La prima su Tv8, la seconda sul canale YouTube del broadcaster ufficiale.

