GRAVI INCIDENTIUn tifoso dei Reds in coma, due romanisti arrestati e accusati di tentato omicidio, l'Uefa scioccata dagli incidenti registrati nei pressi di Anfield e Roma ancora una volta al centro della scena europea per le violenze dei propri ultras. Il day-after della semifinale d'andata di Champions League è a tinte fosche, con un bilancio degli scontri gravissimo. Sean Cox, il 53enne irlandese rimasto a terra dopo i tafferugli, è ricoverato al Walton neurological in condizioni critiche. I familiari hanno riferito che avrebbe gravi...