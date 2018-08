GRANFONDO CICLISTICA Saranno 120 i ciclisti veneti al via della competizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANFONDO CICLISTICASaranno 120 i ciclisti veneti al via della competizione più dura delle Alpi, la Ötztaler Radmarathon, giunta alla 38. edizione, che si disputerà domenica 2 settembre. A renderla tanto temuta un percorso di 238 km con ben 5.500 metri di dislivello. Si parte e si arriva in Austria a Sölden, il cuore della valle tirolese dell'Ötztal. La prima asperità è il Kühtai (2.020 m), pedalando verso Brennero (1.377 m) si sconfina in Italia, a Vipiteno. I ciclisti attraverseranno successivamente i passi Giovo (2.090) e Rombo...