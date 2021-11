Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

C'era già andata vicina all'Old Trafford, ma arrivò la beffa. Così come a Bergamo. L'Atalanta va vicino ad abbattere il Manchester United grazie ai gol di Ilicic e Zapata, ma si fanno raggiungere da Cristiano Ronaldo. I Red Devils restano in corsa con il portoghese, ritornato in Italia per la prima volta dall'addio burrascoso alla Juventus di fine agosto. Un'onda impetuosa rischia di travolgere Ole Gunnar Solskjaer, ancora in bilico. Solo...