Gp Giappone, incognita tifone Libere, un dominio Mercedes

FORMULA 1Un venerdì di semplici libere che potrebbe diventare fondamentale per la formazione della griglia di partenza del Gran Premio del Giappone. Gara che sarà fortemente condizionata dall'arrivo, oggi, a Suzuka del tifone Hagabis e che vedrà le qualifiche slittare da sabato a a domenica con la possibilità addirittura della cancellazione della lotta della pole se il forte maltempo dovesse protrarsi fino a domani mattina quando (le ore 10 in Giappone, le ore 3 in Italia), si dovrebbero correre le prove ufficiali. Se così non fosse...