Gp di Aragon, la Ducati è in agguato ma davanti a tutti c'è ancora Marquez

MOTO MONDIALEUno è accerchiato dalla Ducati l'altro vorrebbe tanto esserlo. Il venerdì di Aragon è stato un simbolo del 2018 agli antipodi per Marc Marquez e Valentino Rossi: lo spagnolo, leader del Mondiale, ha chiuso davanti a tutti (in 1'47382) i due turni di prove libere di ieri ma con le moto bolognesi in agguato: secondo Jorge Lorenzo, terzo Andrea Dovizioso, sesto Danilo Petrucci, ma nella sessione mattutina le Ducati avevano monopolizzato le prime quattro posizioni, con Dovizioso in pole davanti a Petrucci. Lontanissimo invece...