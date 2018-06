Gp del Canada, Ferrari con novità «Basta digiuno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOLewis Hamilton mette le mani avanti, e dire che Montreal dovrebbe essere la sua pista: in Canada, infatti, il campione in carica ha vinto già sei volte e domenica cercherà la settima, per eguagliare quel Michael Schumacher che sull'isola di Notre Dame regalò l'ultimo successo alla Ferrari, nel 2004. Un digiuno infinito per Maranello, che però in questo 2018, anno in cui cade il 40° anniversario dallo storico primo successo in F1 di Gilles Villeneuve a cui è intitolato il circuito canadese può avere una chance in più. Se...