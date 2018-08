Gp d'Austria, Marquez vola sull'acqua Ma Dovizioso è lì: «Ducati ottima»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOTre Ducati in prima fila sull'asciutto, Marc Marquez dominatore sotto il diluvio. Le libere del GP d'Austria sono state condizionate dal meteo variabile, atteso anche oggi con le ultime libere e le qualifiche (ore 14.10, SkySport e in chiaro su TV8), mentre per le gare di domani è previsto il caldo. Buon per le moto bolognesi, che in condizioni normali hanno confermato il predominio al Red Bull Ring, dove la Ducati è imbattuta: reduce dal successo di Brno, Andrea Dovizioso ha preceduto Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci, un trio capace di...