UDINE L'Udinese perde a testa alta contro l'Atalanta ma Luca Gotti non è tipo che si accontenta. «Non ci possiamo accontentare di mettere in difficoltà l'Atalanta - dice il tecnico dei friulani- perché abbiamo bisogno di punti. Ecco perché uscire dal campo in qualsiasi modo ma senza punti non può rendermi felice. La classifica per noi è comunque l'aspetto primario. Certo ci sono cose positive legate non solo al gioco ma anche allo spirito di chi ha provato a dare tutto in campo, questo è il punto forte che ci deve accompagnare nelle prossime 10 partite».

L'allenatore però ribadisce la propria preoccupazione. «La classifica non ci permette di dormire sonni tranquilli anche se noto un atteggiamento che è coerente con quello che vedo in allenamento». Messaggio chiaro alla squadra.

Sul fronte opposto Gian Piero Gasperini frena gli entusiasmi: «Mancano troppe partite, adesso è presto per dire di aver blindato il quarto posto. Le gare iniziano a pesare - ha aggiunto - Con la Lazio abbiamo speso molto, c'era più fatica e abbiamo fatto 5 cambi in anticipo. I ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Il campionato è difficile, giocando così c'è il rischio alto».

«Muriel? In questo periodo ha sempre dimostrato un'ottima condizione - ha sottolineato Gasperini - è entrato con la Lazio sembrava morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol».

