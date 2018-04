Gomme da asciutto sul bagnato: Miller fa la pole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGP(ld) La lucida follia di Jack Miller vale la più improbabile delle pole position: con una Ducati del 2017, l'australiano del team toscano Pramac scatta davanti a tutti in Argentina grazie all'impresa con le gomme da asciutto su una pista largamente bagnata. A quantificare il coraggio del 23enne, alla prima pole in MotoGP grazie alla capacità di controllare un cavallo imbizzarrito, è un dato: persino Marc Marquez rinuncia al tentativo con le slick. Miller precede Dani Pedrosa e Johann Zarco, più indietro i grossi calibri come Marquez ...