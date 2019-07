CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFIL CHAMPIONSHIPVA A SHANE LOWRYShane Lowry vince la 148ma edizione dell'Open Championship. Per l'irlandese il sogno Major - il primo in carriera - è realtà. A Portrush, in Irlanda del Nord, il 32enne di Mullingar ha dominato la scena anche nell'ultimo round, caratterizzato dal maltempo e dagli errori. Niente da fare per Tommy Fleetwood, secondo. Francesco Molinari chiude a testa alta. Dopo le difficoltà dei giorni scorsi si è riscattato con un ultimo giro di grande qualità chiuso con 66 colpi (-5). L'azzurro ha fatto segnare tre...