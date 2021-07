Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GOLFHERBERT VINCEL'IRISH OPENIl Dubai Duty Free Irish Open va a Lucas Herbert che, con un totale di 269 (64 67 70 68, -19) colpi, in Irlanda festeggia il secondo titolo in carriera sull'European Tour dopo un grande torneo che lo ha visto in testa dall'inizio alla fine. Nella Contea di Kilkenny grandi rimpianti per Francesco Laporta. Un doppio bogey alla 72ma e ultima buca della competizione «condanna» il pugliese che chiude 4° con 274 (68...