Golf, cambio di stagione: nuove regole oggi si parte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀROMA Il golf cambia volto. Norme più semplici e interpretabili, per evitare penalizzazioni e fraintendimenti. Gioco più scorrevole e veloce, con onestà e lealtà verso direttive e avversari sempre protagoniste. Con l'inizio del 2019, oggi, entrano in vigore le nuove regole ordinate dai Rules Committee di R&A e USGA. Alle Hawaii, nel Sentry Tournament of Champions (che comincia oggi e si concluderà domenica, diretta su GolfTv), torneo del PGA Tour, i big mondiali faranno il debutto sul green con un regolamento che dopo oltre sette...