Gol subiti, la ricetta di Szczesny: «Soffrire»

TORINO Centottanta minuti per dare una svolta alla stagione della Juventus in campionato. Nei prossimi due match, gli ultimi del girone di andata, domani all'Allianz Stadium contro la rivelazione Cagliari e domenica all'Olimpico contro la Roma, Sarri capirà se potrà continuare a divertirsi, come aveva rivelato prima del capitombolo nella Supercoppa italiana, o se invece quest'anno sarà davvero molto più dura battere la concorrenza. «Nella corsa al titolo siamo in 4: noi, Inter, Roma e Lazio», ha detto il portiere bianconero Szczensy, ammettendo di essere lui stesso un po' preoccupato dei gol incassati: 17 solo in campionato. Un numero altissimo, mai raggiunto dopo ler prime 17 giornate, nei 5 anni della gestione Allegri.

Le tanti reti al passivo non chiamano solo in causa il reparto difensivo, penalizzato dalla lunga assenza di Chiellini, che tornerà solo all'inizio di marzo. Il problema è anche di una maggiore copertura del centrocampo. Un problema da risolvere in fretta per Sarri: Cagliari e Roma hanno un notevole potenziale offensivo, che che non si traduce solo nei 33 gol all'attivo delle due prossime avversarie dei bianconeri. «Dobbiamo tornare a soffrire e lottare per non prendere gol», sono le parole di Szczesny, un messaggio rivolto non solo ai compagni di reparto.

