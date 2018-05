Gol, stelle e allegria per la notte di Pirlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITA D'ADDIOE' stata la notte del Maestro, a San Siro, l'addio al calcio di Andrea Pirlo, giusto 23 anni dopo l'esordio in serie A, avvenuto a Reggio Emilia, con il Brescia. Aveva 16 anni e già grande classe. A omaggiarlo arrivano tanti grandi campioni e 45mila spettatori. Pirlo è commosso, anche dai cori, lo abbracciano in tanti, fra i 65 ex compagni giunti apposta: manca solo Ronaldinho, perchè ha perso l'aereo. C'è anche uno degli ultimi compagni, l'inglese Lampard, l'unico a non avere giocato in Italia, ma ha chiuso la carriera...