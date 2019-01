Gol-lampo di Schick, Roma sul velluto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COPPA ITALIAAlla Roma bastano 22 per aggiudicarsi la sfida con l'Entella, esce così rapidamente anche la seconda squadra di serie C. Sempre all'Olimpico, come il Novara, che pure sabato con la Lazio aveva buscato 4 gol. In campionato, i liguri devono recuperare 6 partite in 21 giorni, per il mancato ripescaggio, dai giallorossi subiscono gol su lancio di Kolarov. Sulla destra Under va via in area e centra basso per Schick, il colpo di tacco rasoterra entra, sul primo palo. L'Entella aveva vinto a Marassi ai rigori, con il Genoa, a Roma...