Gol e tunnel: lo show di Bolt in campo con il Dortmund

IL PROVINODORTMUND Un tunnel con l'esterno sinistro, accarezzando il pallone, e due gol: uno di testa spalle alla porta e uno su rigore, con un piattone che spiazza il portiere. Usain Bolt si presenta così al pubblico del Borussia Dortmund e i tifosi fanno bene a spellarsi le mani per applaudirlo a più riprese. TIFOSIIn 1.500 sono accorsi per il suo battesimo pubblico con il calcio vero, sul campo dove lavora la squadra giallonera, che da anni naviga nei quarti alti della Bundesliga. Il pluriolimpionico giamaicano, in due ore, ha dispensato...