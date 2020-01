Gol capolavoro di De Paul, l'Udinese sbanca Lecce

Decide De Paul con una magia quando ormai mancava poco alla fine. Una rete che solo un fuoriclasse sa confezionare, con l'argentino che dopo una mischia, ha superato con incredibile abilità Lucioni pur stretto da due uomini per poi trafiggere da due metri Gabriel. L'Udinese conquista con pieno merito la seconda affermazione stagionale in trasferta, grazie ad un secondo tempo in cui ha schiacciato nella propria metà campo il Lecce sfruttando anche il vento a tratti impetuoso che soffiava alle sue spalle. Ma quel che più conta per legittimare la conquista dell'intera posta è che i bianconeri si sono dimostrati squadra vera. Come auspicava Gotti. Un'Udinese che ha concesso poche sbavature, scesa in campo per dieci undicesimi con la medesima formazione che ha vinto con il Cagliari con la sola eccezione di Nestorovski al posto di Lasagna. I bianconeri prima di fare breccia si sono visti annullare per un fuorigioco di centimetri una rete di Okaka al 2' della ripresa con lo stesso giocatore che è andato a bersaglio stavolta in offside più evidente anche al 17'. Senza scordare la clamorosa occasione sciupata al 33' della ripresa da Lasagna, entrato per Nestorovski, che tutto solo ha avuto un attimo di indecisione facendosi deviare la conclusione da Donati in disperato recupero.

Il primo tempo ha visto l'Udinese partire bene, mantenere a lungo il possesso di palla, cercando di trovare la giocata vincente, ma la difesa leccese si è comportata bene. Per una decina di minuti si è vista maggiormente la squadra di Gotti, ma Gabriel non ha corso pericolo alcuno. Piano, piano il Lecce è uscito dal guscio, ha provato a creare qualche grattacapo ai bianconeri, non sempre impeccabili in fase difensiva. Al 21' il Lecce è andato vicino al gol: Babacar da posizione di attaccante esterno si è accentrato per poi far partire dai venti metri una bordata che ha superato Musso con il pallone che si è stampato sulla traversa per poi rimbalzare in campo con Falco, uno dei migliori, scaltro ad impossessarsene per poi servire di precisione a centro area Mancosu che ha optato per il tiro ad effetto senza fortuna. L'Udinese però non sta a guardare, Okaka è attivissimo, Fofana e Mandragora spingono e al 41' quest'ultimo fa partire un bolide di sinistro dai venticinque metri sul quale Gabriel si supera deviando in angolo.

PRESSIONE

Nel secondo tempo si è giocato nella metà campo dei salentini, al 2' il Var ha annullato il gol di Okaka dopo un tiro sbilenco di Nestorovski, al 17' Mandragora, uno dei migliori ha effettuato un tiro cross deviato in rete da Okaka che si trovava però un metro oltre l'ultimo difensore. Al 25'Babacar ha trovato il gol spostando però irregolarmente Ekong. Poi al 33' Lasagna su traversone da destra è solo davanti a Gabriel, ma perde l'attimo. Infine a 2' dalla fine, dopo una mischia, De Paul inventa il gol successo.

Guido Gomirato

