GOL BEFFA DI PELLISSIER L'INTER FRENA ANCORA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando si dice balle natalizie. E buone feste a tutti. «Siamo nel posto dove abbiamo organizzato di essere». Finezza di linguaggio a parte, Luciano Spalletti (nato a Certaldo come quel tale Boccaccio) vuole raccontarci che la sua Inter sta rispettando i luccicanti obiettivi sbandierati in agosto da lui medesimo e dai padroni cinesi del club. Sì, balle sotto l'albero. Perché anche ieri a Verona abbiamo rivisto la nota Inter di poca anima, di scarsa identità tecnica, della categoria vorrei ma non posso. Mai affidabile. Già largamente fuori...