Goggia, un assenza che fa rumore. Sofia tornerà a Garmisch

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(m.f.) È un'assenza che fa rumore, a Cortina, quella di Sofia Goggia. Subito dopo il suo infortunio, a fine ottobre, le prime valutazioni sul percorso di recupero indicavano proprio in questa tappa di Coppa il probabile rientro dell'olimpionica. Non è andata così, purtroppo, e proprio ieri pomeriggio la Fisi ha comunicato il ritorno di Sofia giovedì prossimo, nelle prove di discesa a Garmisch, in Germania. «Vivere un infortunio al piede ti fa pensare ai passi che devi compiere, sia a livello fisico perché dovrai vedere dove cammini, sia...