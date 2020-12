SCI

VAL D'ISERE Stavolta è il giorno di Sofia. Di una gara emozionante, condotta alla sua maniera. Dopo il secondo posto di venerdì, la Goggia fa sua la discesa-2 in 1.44.70. Per la ventottenne bergamasca è l'ottava vittoria di coppa in carriera. Alle sue spalle si è piazzata in 1.44.94 la svizzera Corinne Suter, vincitrice l'altro ieri. Lei e Sofia indossano ora il pettorale rosso della leader di disciplina. Ancora terza l'americana Breezy Johnson.

Un successo che forse Sofia non si aspettava. Quando ha tagliato il traguardo ha scosso la testa: non era contenta della sua prestazione ottenuta scendendo con il pettorale 3, e dunque senza punti di riferimento rispetto alle migliori. «Non ero soddisfatta perchè nella discesa di venerdì ero andata all'attacco molto più decisamente. Ma oggi sono stata chirurgica nel curve ed ho sfruttato così al meglio il mio punto di forza» ha raccontato subito dopo la gara. In effetti la discesa è stata anche questa volta un susseguirsi di emozioni perché i cronometri davano una lunga serie di atlete in vantaggio sulla Goggia sino al terzo intermedio e cioè nelle lunghe parti in quota, più semplici ma filanti. Distacchi addirittura oltre i 7 decimi. Ma si sono progressivamente squagliati nel tratto centrale ed in quello finale pieno di curve e con un paio di dure e decisive compressioni. Passaggi su cui vincono la tecnica e la precisione. E proprio quil'azzurra è stata realmente un palmo sopra a tutte le altre. «Sì, lì ho sciato davvero bene», ha poi riconosciuto raccontando come prima della gara si fosse dovuta fare un paio di infiltrazioni antidolorifiche alle tibie messe a dura prova venerdì proprio su quei passaggi.

L'ultima emozione - che pareva addirittura una beffa - l'ha regalata il cronometraggio Fis. Per quasi un minuto ha infatti dato improvvisamente al comando la giovane azzurra Verena Gasslitter scesa con l'alto pettorale 46. Poi è stato tutto rimesso in ordine e l'altoatesina si è ritrovata in coda alla classifica. Quindicesima Elena Curtoni. Assente precauzionalmente Federica Brignone dopo la caduta di venerdì. Ma ci sarà oggi nel superG.

Ancora delusioni, invece, per \ha infatti chiuso solo 15° nella discesa di Val Gardena. Ancora più indietro Christof Innerhofer e tutti gli altri. Dopo il successo dell'altro ieri in superG, il norvegese Aleksander Kilde ha fatto il bis in 2.01.45 davanti allo statunitense Ryan Cochran-Siegle in 2.01.67. Oggi gigante in Alta Badia.

PELLEGRINO SPRINT

Nello sci di fondo festeggia ancora Federico Pellegrino, che dopo la prova di forza di Davos, replica anche a Dresda nella sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo. Il valdostano si è imposto nella finale con il tempo di 2'2196, precedendo di 53 centesimi l'inglese Andrew Young e di 91 il russo Gleb Retivykh. L'azzurro prende così la vetta della classifica sprint con 220 punti.

