Il dado è tratto. Sofia Goggia rientra nel circo bianco. A 45 giorni dall'incidente di Garmisch, che le era costato la frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro e soprattutto l'addio al Mondiale di Cortina, la bergamasca è pronta a tornare con l'obiettivo di sollevare per la seconda volta in carriera, dopo il 2018 quando ebbe la meglio su Lindsey Vonn, la coppa del mondo di discesa. Non sarà il primo ritorno lampo nel circuito dell'olimpionica di Pyeongchang, la quale già in passato aveva abituato il parterre a rientri affrettati, ma speriamo che questo sia davvero l'ultimo, perché a un anno dai Giochi di Pechino l'intero mondo dello sci spera che davanti a Super Sofia non ci siano più ostacoli. Tra la caduta bavarese del 31 gennaio e la libera delle Finali di Lenzerheide di mercoledì sarà trascorso un mese e mezzo, mentre per rivedere la Goggia con un numero attaccato al petto occorrerà aspettare domani, visto che la prova odierna è stata annullata a causa dell'intensa nevicata. Proprio le condizioni atmosferiche potrebbero però rendere vano il recupero, giacché in caso di persistenti precipitazioni la libera potrebbe essere anche definitivamente cancellata con la conseguente vittoria del trofeo da parte dell'italiana.

LA RIPRESA

Ottenuto il via libera a rimettere gli sci da parte della Commissione medica della Fisi, l'azzurra ha trascorso tre sessioni di allenamento sulla pista Li Zeta di Livigno. «Sono state sedute che mi hanno permesso di capire molte cose ha spiegato . Non ho mai sentito dolore, abbiamo alternato giri di slalom in campo libero al gigante, fino ad arrivare a supergigante e discesa su neve facile. Non ho alcuna pretesa, intendo affrontare la prova della discesa a Lenzerheide come tutte le altre gare e poi vedremo insieme allo staff se ci saranno le condizioni per partecipare alla libera di mercoledì». Attualmente l'azzurra guida la classifica di discesa con 480 punti, contro i 410 di Corinne Suter e i 383 di Lara Gut-Behrami, le uniche che in caso di successo o di seconda posizione sarebbero ancora in grado aritmeticamente di soffiarle i trofeo. «Fisicamente continua Goggia sto facendo tutto ciò che devo fare in questo genere di situazioni. Mi sento abbastanza tranquilla, in pista cercherò solamente di concentrarmi sulle cose che devo eseguire. Sarà una discesa come tante altre, penso di avere attraversato in passato prove peggiori». Oltre a Goggia al via pure Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago e la romana Francesca Marsaglia. In campo maschile nello slalom di Kranjska Gora successo del francese Noel, davanti al connazionale Muffat-Jeandet e allo svizzero Zenhausern. Alex Vinatzer, ottavo, miglior azzurro.

