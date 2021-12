LA CERIMONIA

Si dice che l'emozione non ha voce. Ma quando si parla «con il cuore» è sempre un successo di naturalezza e umanità. Come è stata oggi Sofia Goggia, che con il Presidente Mattarella aveva già parlato al telefono, ma farlo prima di ricevere la bandiera da alfiere azzurro, per giunta al Quirinale, non è proprio la stessa cosa: «Ho toccato le corde del cuore, ci vuole coraggio a parlare davanti al presidente della Repubblica Mattarella, a quello del Coni Malagò e a diversi ministri», ha detto la sciatrice azzurra al termine della cerimonia di consegna del tricolore al Colle. A 42 giorni da Pechino 2022, il ricordo è andato a quell'infortunio che le compromise la partecipazione ai Mondiali di Cortina 2021: «Presidente - ha detto Goggia rivolgendosi al Capo dello Stato - ripenso spesso alla chiamata che ricevetti quando mi infortunai alla viglia dei Mondiali di Cortina. Lei mi esortò a guardare oltre, verso traguardi lontani e oltre gli ostacoli. E io porto ancora quelle parole nel cuore». La punta di diamante della spedizione azzurra a Pechino è in piena corsa per la Coppa del Mondo di sci alpino in cui ormai è un testa a testa con la statunitense Mikaela Shiffrin: «Le Olimpiadi sono dietro l'angolo, ma in questi 42 giorni che mancano ai Giochi ci sono tante gare. Bisogna vivere di progettualità e pensare all'oggi».

