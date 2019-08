GOGGIA IN PISTA CON CORTINA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDIALI DI SCICORTINA La sciatrice azzurra Sofia Goggia presta il suo volto al comitato organizzatore dei Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021. L'annuncio del nuovo ruolo della campionessa bergamasca è stato dato ieri pomeriggio, con una presentazione nella piazza principale di Cortina, sullo stesso palco dove è stata premiata per la discesa di Coppa del mondo il 19 gennaio 2018, poco prima di andare a conquistare l'oro olimpico ai Giochi di Pyeongchang, in Corea.FEELING«Il mio legame con Cortina nasce dal mio amore per questo...