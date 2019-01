GOGGIA, FORMA MONDIALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI ALPINOAncora un secondo posto per Sofia Goggia, che lascia Garmisch con la consapevolezza di essere definitivamente tornata dopo il forzato stop di tre mesi, nonostante la frattura al malleolo peroneale destro non sia ancora del tutto ricomposta. Sabato la campionessa azzurra aveva stupito tutti nel superG alla prima gara della stagione, ieri si è ripetuta nella discesa, la specialità che le aveva dato l'oro olimpico a PyeongChang, mostrando ancora una volta la sua sciata aggressiva in una pista pericolosa, costata molte cadute, compresa...