GOGGIA FLOP, FAVOLA VONN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDIALI DI SCINiente secondo miracolo per Sofia Goggia, che dopo l'argento nel superG si deve accontentare del quindicesimo posto nella discesa (mignon, poco più di 1') che ha chiuso le prove veloci dei Mondiali di Are. Ha invece il sapore di una favola la medaglia di bronzo conquistata da Lindsey Vonn nell'ultima gara della carriera; anche lei, come l'altro grande campione Aksel Lund Svindal, lascia con una medaglia iridata. Due fenomeni, in pista e fuori, che hanno scelto il modo migliore per congedarsi da quello che la Vonn ha definito...