LA VITTORIA

Si è dipinta le unghie di rosso, come il pettorale che avrebbe voluto indossare in gara, si è svegliata alle 5.10 del mattino e prima di fare colazione è andata in palestra per fare esercizi di attivazione. Al termine della seduta, la doccia è stata due volte rinfrancante, perché oltre a toglierle lo stress le ha anche regalato la seconda sfera di cristallo della carriera. L'alba di Lenzerheide è dorata per Sofia Goggia, che a causa della definitiva cancellazione della libera delle Finali si aggiudica la coppa di specialità senza gareggiare. La stagione dapprima dominata, poi diventata buia per via dell'infortunio che le ha precluso la possibilità di giocarsi le medaglie iridate sulla neve di casa, si è chiusa con uno squillo di tromba. Il ritorno a tempo di record ha consentito alla bergamasca di poter ricevere sul posto quel globo che ogni sciatore sogna di esporre in bacheca. «Penso sia un trofeo meritato, perché ho vinto quattro discese sulle cinque che sono stata in grado di disputare, con una media di 96 punti, e sono arrivata alle Finali con un grande vantaggio. L'infortunio è capitato nel momento sbagliato, alla vigilia dei Mondiali, tuttavia il fatto di avere fatto l'impossibile per essere qui dopo 45 giorni, mi rende orgogliosa». Se si fosse gareggiato cosa che sembrava impossibile già da domenica, ma nonostante ciò gli organizzatori si sono intestarditi a voler mandare in scena le libere, pianificando prove e gare in una manciata di ore nonostante le condizioni avverse, anche per via di un regolamento cervellotico che alle Finali impedisce i recuperi Super Sofia se la sarebbe giocata alla pari, perché a suo avviso l'infortunio era ormai alle spalle: «Ho recuperato in tempi molto brevi, già una settimana fa abbiamo visto che il callo osseo era praticamente rimarginato, sono riuscita in pochi giorni di allenamento a capire che la forma non era poi così male».

IL SUO MONDO

Only the brave è il suo motto. Parole che la Goggia ripete di continuo quando nella hall dell'hotel azzurro accarezza di continuo la sfera di cristallo. «Avrei voluto giocarmela in pista, ma anche vincerla così penso non sia riduttivo, giacché in stagione ho dominato in maniera schiacciante. Il mio peggior risultato è stato un secondo posto, perciò penso che non debba aggiungere altro». Fatti, non parole. Questo è il mondo di Sofia, apparsa anche un po' infastidita da coloro che avevano definito affrettato il suo rientro: «Se mi sono presentata a Livigno è perché stavo bene, i medici mi avevano dato l'ok e io ero in condizione di provarci. Qui non mi sarei accontentata dell'ottavo posto, che mi avrebbe comunque consegnato matematicamente la coppa, ma avrei fatto di tutto per vincere, perché io sono fatta così». Non è mancanza di umiltà, ma semplicemente «consapevolezza di quello che posso fare. Se mi sono messa in gioco è perché stavo bene». Tre anni fa quando vinse l'oro olimpico faceva fatica a salire le scale, ma zittì il dolore con una grinta da far paura. Adesso, nonostante la pandemia e la dolorosa rinuncia a Cortina, ha sfoggiato una tempra da leonessa. «Ho sempre sostenuto che le cicatrici fisiche sono recuperabili, quelle invisibili, che si percepiscono nell'anima, sono invece le peggiori. Perciò mi piace pensare positivo e sono felice di regalare questa gioia a Bergamo, il giorno dopo l'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions e a poche ore dalla sconfitta di Luna Rossa nella Coppa America di vela». La Sofia sportiva è parallela a quella politica, così la leader della valanga rosa nell'anno che ha regalato all'Italsci anche la coppa di gigante conquistata da Marta Bassino si fa portavoce di due campagne. Quella vaccinale: «Aderirò perché credo che il mondo si stia muovendo verso una precisa posizione: o sei vaccinato o non vai da nessuna parte». E quella della doppia carriera sport-scuola: «Per diplomarmi mi sono dovuta iscrivere a un liceo privato, perché nel pubblico per via delle troppe assenze non potevo più continuare. Credo sia una situazione anacronistica da risolvere al più presto». Definirla solo una sciatrice è riduttivo. Lunga vita alla Regina Sofia.

Mario Nicoliello

