Goggia e Wierer, cresce l'Italia preolimpica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCIUna gran rimonta nella seconda manche regala a Sofia Goggia il terzo podio stagionale, il primo in gigante. A Kranjska Gora la bergamasca si era ritrovata ottava a metà gara, distante oltre mezzo secondo dal terzo posto occupato dalla Brunner. Nella discesa decisiva l'azzurra ha ritrovato le giuste sensazioni che nella specialità non aveva ancora sentito e l'urlo davanti alla telecamera quando ha visto l'austriaca finire alle sue spalle ha confermato che Sofia c'è. Non una cattiva notizia a poco più di un mese dalle Olimpiadi.«Sono...