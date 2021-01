SCI

Il circo bianco femminile torna dopo anni di assenza sulle vette innevate dell'Arlberg e Sofia Goggia suona sulla pista di St. Anton la nona sinfonia della carriera. L'azzurra è la regina stagionale della libera, imponendosi nella discesa austriaca dopo essersi aggiudicata pure quella della Val d'Isere. Il pettorale rosso è decisamente attaccato sulla tuta dell'olimpionica di Pyeongchang, capace di affibbiare distacchi siderali alle rivali. «Sono davvero contenta, perché nelle prove non avevo capito bene la pista. L'avevo studiata e provata con i tecnici e pensavo che i distacchi sarebbero stati risicatissimi, invece sono riuscita a vincere con quasi un secondo e sono davvero molto contenta». Sono infatti 96 i centesimi di ritardo accusati dalla seconda classificata, l'austriaca Tamara Tippler, mentre la terza, la statunitense Breezy Johnson, ha pagato ben 104, salvando il podio per appena 6 centesimi dall'assalto della poliedrica Ester Ledecka, capace di alternare in maniera produttiva sci e tavola. «Dove c'è da tirare le curve a più di 100 all'ora riesco a tenere giù il piede e a fidarmi dei miei appoggi», svela una raggiante Goggia, che nel Vorarlberg si era già imposta in Coppa Europa nel 2013, quando ancora era una sconosciuta. «All'epoca trionfai nel circuito minore, ora l'ho fatto in Coppa del mondo. Stavolta ho vinto con il sole, allora vinsi con visibilità bruttissima e neve molto ghiacciata». Quando l'orobica è in forma il meteo passa in secondo piano. Le goggiate sono pertanto un ricordo del passato, ora la ventottenne di Bergamo Alta è la più brava nella velocità, dominando la gara col piglio della fuoriclasse. «Penso che dentro di me il pelo da discesista ci sia sempre stato. Al traguardo quando ho visto il tempo sul tabellone ho immediatamente pensato che sarebbe stato difficile battermi, perché a parte un paio di curve subito dopo la partenza, sono stata molto solida fino all'arrivo». Alle spalle della Goggia, a tenere alti i colori della valanga rosa non sono state le attardate Bassino e Brignone, rispettivamente tredicesima e quindicesima, bensì Laura Pirovano, quinta, e Elena Curtoni, ottava. Così in un colpo la bergamasca consolida la leadership nella classifica di specialità e si proietta al terzo posto nella generale. «Stavolta il pettorale di leader è tutto mio, ma la strada è ancora lunga, siamo solo all'inizio del cammino. A Val d'Isère non avevo trovato la musica adatta per il superG, adesso voglio godermi solo per un po' la vittoria per poi concentrarmi sulla seconda gara». Oggi si replica alle 11.30, con Goggia carica al punto giusto e la coppia Brignone-Bassino desiderosa di rivincita. C'è da recuperare su Petra Vlhova, ieri capace di acciuffare la dodicesima piazza.

PAURA PER FORD

Un altro chiamato al riscatto oggi sarà Alex Vinatzer nello slalom di Adelboden, dove l'azzurro dovrà cancellare l'amarezza per l'inforcata di Zagabria. Ieri nell'Oberland bernese più che il successo bis in gigante del capoclassifica Alexis Pinturault a fare notizia è stata la terribile caduta di Tommy Ford. Lo statunitense si è scomposto sul ripido muro della Chuenisbaergli, battendo la testa sulla neve e scivolando inerte a valle. Ford ha perso conoscenza per qualche momento, poi l'ha ripresa prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Berna, dove è stato sottoposto ad accertamenti neurologici. Per lui si temono una frattura alla gamba e danni ai legamenti del ginocchio. Quello dello yankee è il terzo incidente grave accaduto ad Adelboden in due giorni, dopo che venerdì avevano anzitempo concluso la stagione i norvegesi Lucas Braathen e Atle Lie McGrath. Sotto i riflettori torna quindi la pericolosità dello slalom gigante, nonostante le velocità tra le porte larghe si siano abbassate rispetto a qualche anno fa.

Mario Nicoliello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

