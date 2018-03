GOGGIA DA URLO: SUO IL SUPERG RIECCO INNER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCISofia Goggia festeggia nel modo migliore la conquista della coppa di discesa. A 24 ore dalla grande gioia provata nel sollevare il trofeo di cristallo, la fenomenale bergamasca vince a Are il superG, ultima prova veloce della stagione di Coppa del Mondo, alla faccia di chi ipotizzava un rilassamento. In effetti Sofia era rilassata, ma questa è stata probabilmente una marcia in più: «È stato difficile mantenere il livello di attenzione così alto, ma quando ho visto la luce verde ero troppo contenta, anche se sfinita - racconta -. Ho...