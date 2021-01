SCI

Col vento in poppa, nonostante le folate l'abbiano impensierita non poco. Sofia Goggia vince a Crans Montana la terza discesa consecutiva stagionale (record italiano, l'ultima a fare tris di fila era stata Lindsey Vonn che fece poker), rafforza il pettorale rosso di leader della specialità (ora comanda con 380 punti a +140 sulla Johnson seconda), centra il decimo successo della carriera e consegna all'Italia dello sci in gonnella l'affermazione numero 99 della storia. Ovvio che stamattina nella libera bis sul pendio elvetico la ventottenne orobica vorrà consegnare alla pattuglia azzurra il successo tondo, circostanza decisamente alla portata, visto che in discesa appare irresistibile. Eppure le sue prime parole al parterre celano un pizzico di stupore. «Non mi aspettavo di vincere, dopo le condizioni che abbiamo trovato. Sono stata contenta di essere arrivata al traguardo con la luce verde, anche se ho pensato che non sarebbe bastato, perché durante la discesa ho trovato tanto vento e le condizioni erano veramente variabili». Ultimata la fatica si è rivolta alla telecamera per lanciare il suo motto: «Only the brave», solo le coraggiose potevano infatti domare la pista ai piedi del Mont Lachaux. Poi al fidato factotum Andrea Facchinetti ha urlato: «Troppo vento». E infatti dopo la discesa di Marta Bassino c'è stato il secondo stop di giornata. Per fortuna più corto del primo rinvio della prova, posticipata di tre ore per consentire agli organizzatori di eliminare i 15 centimetri di neve fresca caduti nella notte. Il soffio di Eolo non solo ha reso più complicato l'esercizio delle sciatrici, ma ha pure amputato la parte alta del tracciato. «La discesa era particolarmente corta ed era più difficile fare la differenza. Però la pista era uguale per tutte, quindi sono rimasta tranquilla».

TALENTO CRISTALLINO

Seduta sul trono, nell'angolo della leader, Goggia ha regalato una smorfia ad ogni avversaria che tagliava il traguardo, ma il suo trionfo non è stato mai in discussione. «La giornata è stata infinita ma fortunatamente non l'ho patita. In questo momento riesco a esprimermi bene in discesa, nonostante abbia ancora un margine per migliorare, ho un ottimo set up e sci molto rapidi». Allenatori e skimen stanno facendo alla grande il proprio, ma a fare la differenza è il talento cristallino di un'atleta capace di interpretare in maniera originale la velocità. «Ho fatto solo il primo step, domani (oggi, ndr) si ricomincia da capo». Con un occhio particolare sulla poliedrica Ester Ledecka e sulla yankee Breezy Johnson, ieri staccate rispettivamente di 20 e 57 centesimi. Si è difesa Federica Brignone, nona, mentre Marta Bassino ha fatto una prova in vista del superG di domani, chiudendo 35ª. Non si è fatta sorprendere Petra Vlhova, che grazie ai 50 punti del quarto posto ha allungato nella generale.

LAMPO DI DOMINIK

Nel tempio dello sci maschile, a Kitzbuehel, la prima discesa sulla temibile Streif manda all'ospedale lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e lo svizzero Urs Kryenbuhel, ma esalta i tre più forti in circolazione. Vince il rossocrociato Beat Feuz, che sfata così il tabù della pista tirolese dopo quattro secondi posti, davanti al padrone di casa Matthias Mayer e all'azzurro Dominik Paris, che dodici mesi fa, alla vigilia del trofeo dell'Hahnenkamm, si era rotto il crociato. «È una giornata che non dimenticherò, dopo un anno dall'infortunio, salire sul podio proprio qui mi dà un'emozione forte. Tornare ad alto livello richiede pazienza e disciplina, ora sono riuscito a spingere vicino al limite e ho riacquisito fiducia». Oggi si replica anche a Kitz, dove per le previsioni meteo non sono buone. L'obiettivo comune di Goggia e Paris è vincere l'oro ai Mondiali di Cortina, ma a 20 giorni dall'appuntamento iridato fare bene in Coppa è un toccasana. In più la valanga rosa vuole raggiungere quota 100. Via col vento.

Mario Nicoliello

