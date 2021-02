SCI

I Mondiali di Cortina perdono una delle protagoniste più attese. Sofia Goggia, campionessa olimpica uscente della discesa, è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del superG di Coppa del Mondo di Garmisch Partenkirchen, in Germania, dopo il rinvio della gara a causa della nebbia. La ventottenne bergamasca ha riportato una frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro, che non comporterà un intervento chirurgico ma la obbligherà a fisioterapia e riposo per 45 giorni; come dire che la sua stagione è finita qui. Sofia è caduta mentre stava scendendo da sola sulla pista che affianca quella di gara, utilizzata per gli allenamenti; probabilmente l'azzurra, forse tradita dalla scarsa visibilità, è finita in un cumulo di neve fresca, perdendo anche il casco. Il dolore provato le aveva fatto inizialmente temere la rottura dei legamenti del ginocchio destro. Soccorsa dal personale di pista, la Goggia è stata portata a valle con il toboga e qui le primE valutazioni dei sanitari avevano ipotizzato un trauma distorsivo.

RIENTRO IN ELICOTTERO

Poi la decisione del rientro immediato in Italia, non semplice visto che la nebbia impediva all'elicottero di alzarsi in volo: inizialmente l'ipotesi era di utilizzare solo l'auto, cinque ore di viaggio per quasi 460 km, poi però prima di arrivare ad Innsbruck è stato possibile organizzare un elicottero, atterrato a Linate. Gli esami alla clinica la Madonnina di Milano hanno dato il responso temuto, con l'addio ai Mondiali di casa. Una vera disdetta per la campionessa azzurra, peraltro nella stessa località dove lo scorso anno, il 9 febbraio, si procurò la frattura del radio del braccio sinistro, concludendo anticipatamente la sua stagione. L'ennesimo problema fisico per una sciatrice straordinaria ma spesso condizionate da problemi fisici, che peraltro avevano frenato la parte iniziale della sua carriera, con infortuni al ginocchio nel 2007, 2009, 2010, a fine 2013 (qualche giorno dopo il settimo posto nel superG di Beaver Creek che l'aveva fatta conoscere al grande pubblico) e nel 2015. Poco prima del via della stagione 2018-2019, quella successiva al trionfo nella discesa olimpica di PyeongChang, Sofia si fratturò il malleolo peronale e ritornò in Coppa del Mondo solo a metà gennaio. Sembra quasi incredibile che, nonostante tutto, sia riuscita a conquistare, oltre al titolo olimpico, anche un argento e un bronzo iridati, senza dimenticare gli 11 successi in Coppa del Mondo, con 32 podi complessivi e la coppa di specialità di discesa nel 2017-2018, stagione che la vide vincitrice a Cortina davanti a Vonn, Shiffrin e Gut, un poker stellare. In questa edizione della CdM la Goggia ha vinto quattro discese consecutive, le ultime due delle quali una decina di giorni fa a Crans Montana. A Cortina Sofia avrebbe preso parte al superG e alla discesa, gare nelle quali puntava al titolo, e allo slalom gigante. Intanto questa mattina, alle 10.50, si recupera il superG di Garmisch, con Federica Brignone e Marta Bassino candidate ad un posto sul podio. Nello slalom maschile di Chamonix si impone il norvegese Kristoffersen con 028 su Zenhausern e 066 sull'altro svizzero Simonet. Si rivede Giuliano Razzoli, settimo davanti a Manfred Moelgg, mentre Alex Vinatzer chiude tredicesimo.

Bruno Tavosanis

