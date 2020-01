Goggia all'attacco nella discesa

SCI

ADELBODEN (SVIZZERA) La coppa del mondo di sci con le ragazze jet in Austria (oggi discesa e domani combinata) e gli slalomisti nella prestigiosa località svizzera di Adelboden con oggi il classico gigante e domenica lo speciale. Sofia Goggia, con un buon quinto tempo nella seconda decisiva prova sulla impegnativa e velocissima pista di Altenmarkt-Zauchensde, ha le idee chiare sulla gara odierna (ore 11.45 Eurosport e Rai Sport). «La neve si è un pochino compattata e la velocità è aumentata. Ho in testa le linee giuste, devo solamente mettere insieme i pezzi. Guardiamo gara dopo gara, sto costruendo la mia casa pezzo per pezzo, sono concentrata a fare le cose giuste per raggiungere l'obiettivo finale che sarà solamente in marzo. Qui si sale sul podio andando forte dall'inizio alla fine, chiaramente la parte nel bosco è quella decisiva - ha spiegato l'azzurra- ma non bisogna dimenticare tutto il resto». Positivo anche l' atteggiamento di Nicol Delago, già sul podio in questa stagione: «È un tracciato che mi piace tanto perchè c'è dentro di tutto. Aadesso non resta che studiare bene il video per limare gli errori».

UOMINI

Sulla celebre pista Kuonisbaergli di Adelboden oggi gli azzurri cercano un difficile riscatto in gigante (prima manche alle 10,30, seconda alle 13,30 su Rai Sport ed Eurosport), disciplina che in questo primo scorcio di stagione ha visto in tre gare come miglior risultato un ottavo posto di Luca De Aliprandini. Nel gigante saranno in gara Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Nello speciale di domani è stata invece confermata la stessa - in verità non fortunata - formazione di Madonna di Campiglio, composta da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Federico Liberatore e Fabian Bacher.

L'Italia vanta ad Adelboden nove vittorie complessive: sette in gigante (tre con Gustav Thoeni, una a testa con Alberto Tomba, Piero Gros, Richard Pramotton e Max Blardone nel 2005) e due in slalom con Giorgio Rocca nel 2006 e Stefano Gross nel 2015, ultimo successo di un italiano.

