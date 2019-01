Gli Spurs beffano Ranieri Lippi vince e trova l'Iran

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Beffa atroce per Ranieri, rimontato dal Tottenham che ha trovato il 2-1 definitivo nell'ultima azione della partita, dopo aver chiuso in svantaggio il 1° tempo. L'autorete di Llorente (ex Juve) illude il Fulham che nel finale della prima frazione manca per due volte il raddoppio con Babel e nella ripresa subisce la reazione degli Spurs, riusciti a pareggiare al 6' con Alli e a completare la rimonta nell'ultimo dei 3' di recupero grazie a Winks. Evidente la delusione del tecnico romano al triplice fischio dell'arbitro che lascia la sua squadra...