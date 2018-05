CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SCENARI A due tappe dal termine del campionato, con lo scudetto virtualmente assegnato e le retrocessioni di Benevento e Verona, restano da disputare 3 volate dal finale reso ancora più incerto dal calendario. A partire dagli ultimi 2 posti per la prossima Champions, contesi da 3 squadre. Ma domenica sera all'Olimpico a far festa potrebbero essere in due: la Juve e la Roma, alla quale basta un punto per essere certa di arrivare tra le prime 4. La vera battaglia per l'ultimo posto disponibile nell'elite continentale si giocherà, sempre...