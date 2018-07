GLI OTTAVI Tre Coppe del mondo in campo e tanta voglia di stupire tutti per conquistare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI OTTAVITre Coppe del mondo in campo e tanta voglia di stupire tutti per conquistare la semifinale. È il giorno di Uruguay-Francia, la gara del Maestro Oscar Tabarez contro Didier Deschamps, il capitano della nazionale transalpina più forte di sempre, capace di farsi ammirare nel 1998. Sarà la partita nella quale Mbappé non vorrà fermarsi dopo aver già realizzato tre gol e anche quella doppietta all'Argentina, primo Under 20 a riuscirci dopo Pelé. Non uno a caso, insomma. La Francia ha dimostrato con la sua spensieratezza e con il...