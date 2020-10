Dici Olanda e pensi al bel gioco. Invece l'Az Alkamaar sbanca il San Paolo, nel primo turno del girone di Europa League, con un italianissimo catenaccio. Gli ospiti, arroccati nella loro area di rigore, piazzano un solo contropiede e realizzano il gol del successo. Evidentemente l'ha studiata bene la partita il tecnico degli olandesi Slot, conscio del fatto che agli azzurri non bisogna lasciare spazi in attacco. Il Napoli ha tentato di scardinare in tutti i modi il bunker costruito dagli avversari, ma nel primo tempo ha costruito una sola vera occasione da gol, fallita da Mertens. Nella ripresa Osimhen è andato due volte vicino alla conclusione decisiva. La svolta è giunta con un'azione sulla fascia destra: De Wit, lasciato solo dalla difesa partenopea, ha concluso con un digonale vincente. Sterile l'assedio finale del Napoli.

Buona invece la prima della Roma che vince di rimonta 2-1 in Svizzera sullo Young Boys con le reti di Bruno Peres e Kumbulla. Con il massiccio turnover di Fonseca (9 cambi rispetto alla partita col Benevento) i giallorsssi hanno stentato nel primo tempo (al rigore di Same al 14' ha risposto Peres al 24'). Cambio di passo nella ripresa con l'ingresso dei titolari e il gol del successo firmato al 29' da Kumbulla.

