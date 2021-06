Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOBisognerebbe avere un bidone d'immondizia al posto del cuore, per sghignazzare di fronte a Gigi Buffon che nel suo quarantaquattresimo anno di vita non si ferma affatto, anzi rilancia: «Ho la certezza che andrò avanti. Mi sento ancora forte». Oppure bisognerebbe essere disinformati: pare proprio che il Barcellona, non il Roccacannuccia, gli abbia offerto un contratto da vice Ter Stegen, e che Gigi abbia cortesemente declinato. Il...