CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli interrogativi della vigilia stanno diventando, giorno dopo giorno, risposte inequivocabili. Ci si chiedeva, aspettando l'inizio del mondiale, come era possibile che tizio o caio non fosse stato inserito nella lista dei convocati di questa o quella nazionale. In alcuni casi, lo ricorderete, si è gridato allo scandalo, all'ingiustizia, alla lesa maestà, e c'è chi ha proposto addirittura una class action o una raccolta di firme pur di vedere il proprio beniamino in Russia. Ora che gli ottavi stanno chiudendo la propria parentesi, è...