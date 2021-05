Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INTERNAZIONALIROMA È un lunedì dal sapore dolceamaro per il tennis azzurro. Per un Sinner che vola al secondo turno degli Internazionali, c'è un Fognini che si arrende in appena due set a Nishikori. Poco concentrato e nervoso da subito, tanto da spaccare la racchetta dopo aver perso un turno di servizio.Al giapponese basta poco più di un'ora per liberarsi del tennista sanremese che saluta Roma con largo anticipo e nonostante passino 4...