GLI INSEGUITORINAPOLI «Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa. Il futuro è roseo, questa è una squadra giovane che sta inserendo altri calciatori. Con piccoli accorgimenti si potrà migliorare ulteriormente. Non posso garantire che vinceremo già questo anno al 100%, ma ci proveremo. A breve termine ci riusciremo». È un Napoli ambizioso quello che descrive Carlo Ancelotti che chiude il capitolo Champions Leage e si rituffa nel campionato. Un Napoli consapevole dei propri mezzi e con l'idea di vincere, come il tecnico emiliano...