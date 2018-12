CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INSEGUITORINAPOLI Meglio tardi che mai. Perché Alex Meret dimostra finalmente tutto il suo talento dopo i cinque mesi di anticamera a causa dell'infortunio al braccio. Il 21enne portiere friulano conquista il San Paolo con una tranquillità impressionante. È lui a salvare un Napoli meno brillante del solito contro la Spal che resta in partita fino al termine e sfiora il pareggio per ben due volte nel finale. Prima Floccari e poi soprattutto Fares in pieno recupero sono pericolosi, ma Meret mostra un repertorio davvero completo e con due...